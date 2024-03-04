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أعلنت هيئة التأمين عن انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، اعتبارا من اليوم الاثنين 4 مارس 2024، ويأتي ذلك استكمالًا لدور الهيئة الذي أنشئت من أجله بعد إعلان بدء أعمالها في 23 نوفمبر الماضي؛ حيث تعمل هيئة التأمين على استكمال هدفها التأسيسي باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي التميمي، على إكمال الهيئة لمسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي، بعد أن تم توحيد مرجعية قطاع التأمين وجميع أعماله تحت مظلة الهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي؛ لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني لدى الجميع.

وأشار إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية؛ بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين؛ مما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية؛ حيث سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية وتستمر حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين الصحي في الحصول على كافة حقوقهم بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية لوثائق التأمين.