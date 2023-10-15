انتقال عمليات الخطوط السعودية التشغيلية من مطار الوجه إلى مطار البحر الأحمر الدولي

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أعلنت الخطوط السعودية انتقال عملياتها التشغيلية من مطار الوجه اعتباراً من يوم الأحد 29 أكتوبر 2023م إلى مطار البحر الأحمر الدولي؛ تزامناً مع بدء مشروع تطوير لمطار الوجه، والذي تم الإعلان عنه من شركة البحر الأحمر الدولية في هذا الشأن.

وتقديراً لضيوفها، فإن “السعودية” تؤكد أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها.

وقد بادرت البحر الأحمر الدولية بتوفير حافلات ترددية مجانية لنقل ضيوف “السعودية” بين مطار الوجه ومطار البحر الأحمر الدولي.

يشار إلى أن عمليات “السعودية” التشغيلية من وإلى مطار البحر الأحمر الدولي حالياً تبلغ 4 رحلات أسبوعياً، وتطير رحلاتها إلى كلٍ من الرياض وجدة.