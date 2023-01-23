انتهاء فترة عمل “نايف الحجرف” أميناً عامًا لمجلس التعاون الخليجي

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أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم (الإثنين)، حفلاً لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء المنظمات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمل الدكتور نايف الحجرف أميناً عاماً للمجلس.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أن مجلس التعاون هو ركيزة الأمن والاستقرار، ورائد التنمية الشاملة، وصوت السلام والتعاون، منوهاً بحرصه على دعم أواصر الأخوة والتعاون مع دول العالم والتكتلات والانفتاح على العمل انطلاقا من مبادئ مجلس التعاون التي قام عليها منذ 1981.

وأضاف أن مجلس التعاون بصفته شريكاً موثوقاً يؤمن بالانخراط الإيجابي والعمل الجماعي، ويسعى إلى تعزيز علاقاته بالدول في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتنموية، بجانب العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات.

وقدّم شكره لقادة دول مجلس التعاون، مثمناً الثقة السامية التي حظي بها أثناء أداء مهامه، وجهود وتعاون أعضاء السلك الدبلوماسي وحرصهم على تعزيز العلاقات بالأمانة العامة لخدمة المصالح المشتركة.