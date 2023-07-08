انطلاقة «ثريدز» تستفز صاحب العصفور الأزرق.. إيلون ماسك: تحسينات قادمة في تويتر

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أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن فريقه يعمل حالياً على تحسينات جديدة لتطور أداء منصة «تويتر»، بعد الانطلاقة القوية لتطبيق «ثريدز» الذي كان حديث العالم خلال الساعات الماضية وحصد ملايين الاشتراكات.

وفي وقت سابق اليوم (السبت)، رد ماسك عبر حسابه في «تويتر» على إحدى التغريدات حول ما إذا كان تطبيق “ميتا” الجديد يهدد تويتر، قائلاً «تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظراً لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق».

وتساءل ماسك «كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام، وتمنيت لو كان هناك المزيد؟»، مضيفاً «أنا شخصياً، لا أقرأها أبداً».

وكان صاحب العصفور الأزرق قد هدد بمقاضاة شركة «ميتا» بسبب تطبيقها الجديد، محذراً من استخدام أي معلومات سرية ينقلها موظفو تويتر السابقون.

ويتزايد عدد مستخدمي تطبيق «ثريدز» بصورة كبيرة منذ إطلاقه لاعتماده على منصة إنستغرام، فيما يرى مراقبون أن التطبيق الجديد سيشكل تهديداً حقيقياً لتويتر.