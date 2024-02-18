انطلاقة مؤتمر TEDx عكاظ في محافظة الطائف

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انطلق اليوم في محافظة الطائف مؤتمر TEDx عكاظ، بتنظيم من مجموعة سفراء رياديون بالتعاون مع تعاونية طويق لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق إريديوم.

وشارك في الفعالية نخبة من المتحدثين الأكاديميين والمتخصصين السعوديين؛ لاستعراض تجارب متميزة في موضوعات إنسانية، واستثمارية في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه، إلى جانب موضوعات ثقافية وتقنية وإعلامية ورياضية واجتماعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة سفراء رياديون والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدكتور فارس المالكي, أن الفعالية حظيت بحضور وتفاعل أكثر من 500 شخص من مختلف القطاعات والمراحل التعليمية بالمحافظة لتوسيع دائرة الاستفادة والمشاركة بالحضور.

وشرح المالكي أن المؤتمر يهدف إلى إبراز نخبة من النماذج الريادية السعودية التي ألهمت الكثير وأسهمت بشكل فعّال في تفعيل المبادرات بشكل عالمي بما يعكس المشاركة السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمواطنة العالمية.

من جهتها، عبّرت رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق ونائب الرئيس التنفيذي للمؤتمر سعاد الموسى عن سعادتها في التعاون مع مجموعة سفراء رياديون لتنظيم المؤتمر، مقدمةً شكرها للمتحدثين الذي ألهموا الحضور بتجاربهم ومبادراتهم.