انطلاق أعمال “ورشة جودة الحياة” لتقديم خدمات متكاملة للأسر الأشد حاجة بعسير

المناطق_محمد واص

انطلقت أعمال “ورشة جود الحياة” المتنقلة لتحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة عبر تقديم خدمات الصيانة و الترميم لمنازلهم، والتي تشمل الكهرباء، التكييف، الأبواب والنوافذ، السباكة والصرف، التشققات والدهان، المطابخ، العزل المائي .

من جهته أكد المدير التنفيذي لجميعة منازل بمنطقة عسير” اسماعيل آل بدوي” ، أنّ الورشة تعمل على تلبيّة احتياجات الأسر الأشد حاجة، وتقديم خدمات متكاملة لها، كما تهدف إلى الوصول إلى المناطق الطرفية والمكوث فيها لفترات طويلة، موجهًا الشكر للقائمين على هذه المبادرة والعاملين بها، مع تقديم شكر خاص للشيخ عبدالله الثميري مدير مستشفى أبها الخاص لدعمه السخي في انشاء الورشة المتنقلة التي تخدم شريحة كبيرة من الأسر الأشد حاجة .