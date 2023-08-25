انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن في دورتها الـ 43 بمكة المكرمة

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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود انطلقت اليوم، التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (43)، التي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة خلال الفترة من 9 – 21 صفر لعام 1445هـ وذلك بعد اكتمال وصول المتسابقين لمقر المسابقة في مكة.

وتهدف التصفيات الأولية، إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية بالمسجد الحرام، أمام لجنة تحكيم دولية.

واستمعت لجنة تحكيم التصفيات الأولية في جلستها الافتتاحية مساء اليوم الجمعة إلى 18 متسابقًا من 18 دولة في عدد من فروع المسابقة، في حين تُكمل عملها غدا السبت خلال فترتيْن صباحية ومسائية.

يذكر أنه يشارك في المسابقة 166 متسابقا من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال حيث يتنافسون على أفرع المسابقة الخمسة.