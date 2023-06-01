انطلاق المعسكر التدريبي المكثف الثاني لمنتخب الأحياء

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انطلق المعسكر التدريبي المكثف للمنتخب السعودي للأحياء في مرحلته الثانية من 18 مايو ويستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2023 المقبل، وذلك برعاية من صندوق البيئة السعودي.

ويشارك طلبة من المنتخب، في المعسكر التدريبي الثاني، الذي يقام في دولة هنقاريا بمدينة سيجيد خلال الفترة من 22 مايو – 1 يونيو 2023، استعدادًا للمشاركة في الأولمبياد الدولي الـ 34 للأحياء الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة – العين من 3 – 11 يوليو المقبل.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أن التدريب يهدف إلى تقوية الجانب العملي لدى الطلبة، حيث أن الاختبار العملي في الأولمبياد يمثل نسبة %50 من المجموع الكلي للاختبار.

وأكدت أن المعسكر يتضمن 10 جلسات تدريبية مدة كل جلسة 8 ساعات بمجموع 80 ساعة تدريبية، يتولى التدريب فريق من المختصين ممن لديهم خبرات وتجارب ناجحة في الأولمبياد الدولي للأحياء، كما يشتمل المعسكر على العديد من الاختبارات للوقوف على مستوى الطالب.

وبينت مؤسسة “موهبة” أن اليوم التدريبي يشتمل على جلستين مدة كل جلسة 4 ساعات يتم خلالها ربط الجزء النظري بالعملي من خلال مراجعة المادة العلمية في الفترة الصباحية، ثم الانتقال للتطبيق العملي في الفترة المسائية، ويغطي التدريب المواضيع التالية؛ الكيمياء الحيوية، المعلومات الحيوية، فسيولوجيا النبات، الأنظمة الحيوية.

ويستهدف أولمبياد الأحياء الدولي، طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، وتقام مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنويًا باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافةً إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.

وانطلقت المسابقة للمرة الأولى في جمهورية التشيك عام 1990م، وكان عدد الدول المشاركة 6 دول فقط، لتتزايد أعداد الدول سنويًا حتى وصلت في نسخة المسابقة الأخيرة عام 2022 في أرمينيا إلى 64 دولة.

وحصلت المملكة على 5 جوائز خلال مشاركتها بهذه المسابقة حتى عام 2022، وهي؛ 1 ميدالية فضية، و 4 شهادات تقدير.

يذكر أن الطلبة المشاركين في الخارج يبلغ عددهم 10 طلبة، وهم في المستوى الثالث والرابع من التدريب، كما يشارك طلبة في التدريب المكثف من الداخل بمدينة الرياض من المستوى الأول والثاني ويبلغ عددهم 15 طالبًا وطالبةً.