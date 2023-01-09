انطلاق برنامج (معالي المحافظ) بعسير

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انطلق برنامج معالي المحافظ بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة عسير ، وهو برنامج يهتم بنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على أهم الإسعافات الأولية للفئة العمرية ما بين 14-8 أعوام بنين وبنات.

وقد تم اختيارمسمى(قمم وشيم)للفريق وذلك تماشيًا مع استراتجية منطقة عسير.

ويتضمن البرنامج تدريب 20 طفلا على إتقان مهارات الإسعافات الأولية على مدار أسبوعين، يتم فيها تدريبهم على أهم المبادئ مثل إسعافات الإنعاش القلبي الرئوي، وحالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء، بالإضافة إلى إسعافات الإصابات الأكثر شيوعًا مثل الكسور، والنزيف، والحروق، وأيضًا تعرّفوا خلال التدريب على إسعاف الحالات الطارئة مثل حالات الصرع والربو، وطريقة تقييم الحالات الإسعافية وطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال على الرقم 997.

وأكد مدير عام فرع الهلال الاحمر بعسير أنه ستم خلال البرنامج التدريبي تعريف المشاركين على مجالات التطوع في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبع للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال، كما سيتم إعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، والتطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية ومن ثما تمثيل المملكة في المحافل والمشاركات الدولية.