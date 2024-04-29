انطلاق جلسات ملتقى “مستقبل السياحة الصحية”

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أقيمت 4 جلسات في اليوم الافتتاحي لملتقى “مستقبل السياحة الصحية” المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 28 – 30 أبريل الجاري، برعاية وزارة الصحة وبتنظيم من نادي السياحة الصحية، وجمعية السياحة الصحية بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية.

وحملت الجلسة الأول عنوان “المملكة ورؤية 2030 كوجهة للسياحية الصحية العالمية”، والجلسة الثانية بعنوان ” الامتيازات في الواجهات الصحية العالمية ومطلب المرضى”، وناقشت الثالثة النمو العالمي للسياحة العلاجية وأفضل الممارسات، فيما ناقشت الجلسة الرابعة الاستفادة من التكنولوجيا لتجربة المريض

.ويسعى ملتقى “مستقبل السياحة الصحية” إلى تعزيز دور المملكة كوجهة رئيسية في السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى جعل المملكة الوجهة الرائدة في السياحة الصحية في الشرق الأوسط والعالم.

وتشمل فعاليات الملتقى على مدار الثلاثة أيام، ورش عمل، ومنتدى للباحثين الشباب، وجلسات نقاش، ومناقشة مواضيع رئيسية محفزة تتمحور حول استكشاف الفرص المتاحة والتحديات في الرعاية والسياحة الصحية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات.