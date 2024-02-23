انطلاق فعاليات يوم التأسيس في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام

المناطق_واس

انطلقت مساء اليوم، احتفالات يوم التأسيس، الذي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية، بإشراف إمارة المنطقة، والتي تضمنت مختلف الأنشطة والفعاليات والمسابقات والبرامج، خاصة الموجهة للأسرة والطفل، وذلك في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام.

وشهدت الاحتفالات حضوراً كبيراً من الجهات والقطاعات المختلفة، والمواطنين والمقيمين والزوار، حيث أبدوا تفاعلاً أعجابهم وعبروا عن فخرهم وفرحتهم واعتزازهم وسعادتهم بتاريخ المملكة وإنجازاتها من خلال هذه المناسبة الوطنية المهمة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة رئيس لجنة الفعاليات والمناسبات بالأمانة فالح الدوسري، أن الفعاليات شملت تقديم مجموعة من الفقرات المميزة تعبيراً عن الفخر والولاء لتاريخ المملكة العريق، بالإضافة إلى العروض الحية المتنوعة، وعروض عزف العود والقانون، وعرض النهام الشهير، ومسيرات تأسيسية تعكست روح الوحدة والانتماء الوطني، إضافة إلى عدد من الأركان والأقسام المتنوعة.

وأشار إلى أن الفعاليات بدأت بعروض عزف العود والقانون، حيث قدمت مجموعة من الفنانين الموهوبين أداءً استثنائيًا يعزف على وتر الفخر والولاء للوطن، وعرض النهام، الذي يعتبر رمزاً للقوة والشجاعة في التراث السعودي، والذي أثار إعجاب الحضور بروعة تنفيذه وتميزه، إضافة إلى مسيرة التأسيس التي تجسدت في تقديم رسالة تاريخية هامة، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام ١١٣٩ هـ / ١٧٢٧م برؤية الإمام محمد بن سعود.

كما شملت الاحتفالات، عرضاً للعرضة السعودية، وهي رقصة شعبية تعبر عن الهوية الوطنية والفخر بالتراث السعودي، وعزف الربابة، ومسيره الخيول، والإبل، والسيارات الكلاسيكية، والدبابات، ومسابقة أفضل زي شعبي، بالإضافة إلى البرامج الفنية أوبريتين مميزين نقلا رسالة وطنية مؤثرة بأدائهم المميز، واستمتع الحضور بعرض استعراضي باستخدام تقنيةLED LIGHT، وعروض مذهلة لفناني DJ Saudi، إضافة إلى عروض النار التي أضفت جواً من الإثارة إلى الحفل.

يُذكر أن الحفل يأتي ضمن سلسلة من الاحتفالات في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، في إطار الفعاليات الوطنية للاحتفال بيوم التأسيس، الذي يحتفل به سنوياً في الثاني والعشرين من فبراير في كل عام.

