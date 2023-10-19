انطلاق فعالية مهرجان “روبيان الشرقية 2023” في الواجهة البحرية بالقطيف

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دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم، فعالية مهرجان ” روبيان الشرقية 2023 ” في نسخته الثالثة, بحضور مدير الفرع المهندس عامر بن علي المطيري، ومحافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، ويستمر خمسة أيام وذلك في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.

وأوضح المهندس المطيري أن هذا المهرجان الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة يأتي امتدادًا لاهتمام الدولة بهذه المهنة والعاملين بها، حيث عملت الوزارة على تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء العديد من مرافئ الصيد النموذجية وتسهيل اللوائح والتشريعات لإتاحة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وتقديم جميع سبل الدعم والتطوير للصيادين من خلال القروض والإعانات والبرامج المتخصصة وتمكين القطاع الخاص للزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأكد أهمية تنظيم قطاع الصيد، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكية، والمساهمة في تنمية المناطق الساحلية ، من خلال توطين مهنة صيد الأسماك بالمملكة، وتمكين الشباب السعودي من مزاولة المهنة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الإدارة السليمة للموارد الطبيعية.

وأضاف المهندس المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تشارك الصيادين فرحتهم واحتفالهم بموسم صيد الروبيان عبر إقامة هذا المهرجان منوها بما يقدمه قادة هذا الوطن المعطاء -حفظهم الله- من دعم لجميع الأنشطة والفعاليات في كل ما يخص شأن الثروة السمكية والمحافظة عليها واستدامتها.

من جانبه, أبان مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف والمشرف على المهرجان المهندس وليد الشويرد أن موسم صيد 2022 شهد الترخيص لـ272 مركب صيد “لنش” إلى جانب ما يربو عن 1557 ” طرادًا ” الذي أسهم بحصيلة إنزال بلغت حوالي 9950 طناً من الربيان.

وأفاد بأن المهرجان يضم أكثر من 35 ركناً متنوعاً للعديد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية والأسر المنتجة والحرفين إضافة إلى مرسم حر للأطفال، ومسرح تفاعلي، ومسابقات ثقافية متنوعة.