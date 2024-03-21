انطلاق «كأس العُلا للهجن» نهاية أبريل المقبل

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إقامة النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن التي ستُقام في الواحة القديمة في الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2024، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وتتميز النسخة الحالية بإعلان وزارة الثقافة السعودية عام 2024 عاماً للإبل، احتفاءً بأهميتها الثقافية وارتباطها الوثيق بتراث المملكة العربية السعودية، كما يتضمن جوائز نقدية كبيرة وكؤوسًا مرموقة تخلّد إنجازات الفائزين، ما يشجع على المشاركة ويرفع مستوى التنافسية لتحقيق أفضل النتائج.

وأفاد رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا زياد السحيباني، أن كأس العُلا للهجن تألق على قمة سباقات الهجن حول العالم، إذ ترسّخ مكانة العُلا وتُعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رائداً للرياضات التراثية على مستوى العالم، ما يبشر بمستقبلٍ واعدٍ يحمل آفاقاً واسعة للنمو والتطور.

وأضاف أن مع اقتراب موعد النسخة الثانية هذا العام، يزداد الحماس للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع بين التميز الرياضي والتراث الثقافي، حيث يُتيح للجمهور فرصة عيش تجربة فريدة.

بدوره أوضح نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم، أن عودة كأس العُلا للهجن تُبشر بحدثٍ مُنتظر يُلامس شغف المجتمع السعودي، باعتبارها تراثاً متأصلاً في ثقافتنا وتقاليدنا منذ القدم، حيث حققت النسخة الأولى من البطولة نجاحاً باهراً في العام الماضي، وسلطت الضوء على أهمية الهجن في الثقافة العربية بين الماضي والحاضر.

وأكد أن النسخة الثانية من الكأس تأتي احتفاءً بهذا التراث العريق، الأمر الذي يؤكد الفخر والارتباط العميق بالجذور الأصيلة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بكأس العُلا للهجن قريباً، بما في ذلك جدول السباق والأنشطة المُرافقة للبطولة على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.experiencealula.com/ar .