انطلاق مبادرة “جمعة ولمة خير” لدعم واستضافة مرضى الزهايمر في يوم اجتماعي تثقيفي

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أعربت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر، عن اطلاق مبادرة “جمعة ولمة خير” أمس الثلاثاء، لدعم مرضى الزهايمر بالمملكة، وذلك من خلال تنظيم يوم ترفيهي اجتماعي يجمع المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية ومستضافي المبادرة من القطاع الخاص .

وأكدت جمعية ألزهايمر يالرياض أن الهدف من هذه المبادرة تعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية بين المرضى وأسرهم وكافة الأسر على حد سوى والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم وذلك من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة مثل الألعاب الذهنية والورش الفنية، والأنشطة الحركية البسيطة.

وقامت شركة الوطني لإدارة الثروات، باستضافه ورعايه اللقاء في افطار خيري واعداد مسابقات تحفيزية، وتقديم مجموعة مختلفة من الهدايا التشجيعية للمرضى، مشددة على ضرورة رفع الروح المعنوية لديهم، ودمجهم في المجتمع.

وتتقدم الجمعيه بكافة منسوبيها واعضاء مجلس ادارتها بالشكر الجزيل والامتنان لشركة الوطني لادارة الثروات على ايمانهم بالمسؤليه المجتمعيه واستضافه مستفيدي الجمعيه ودعوتهم وتقديم فطور جماعي ساهم في خلق أجواء من التآلف والمودة وتعزيز الصلة بين المريض وأسرته.

وتعتبر مبادرة “جمعة ولمة خير” نموذجًا رائدًا للمبادرات الخيرية،التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة حياة المرضى وذويهم، وتعكس الرؤية الإنسانية الرائدة في المملكة العربية السعودية والتزامها بتعزيز الخير والإيجابية في المجتمع.

لمزيد من التواصل مع الجمعيه والتسجيل فيها على استمارة التقديم ضمن موقعها الالكترونيwww.alz.org.sa