انطلاق منافسات البطولة الوطنية الـ 12 لجمال الخيل العربية الأصيلة بالرياض

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة ھيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل انطلقت اليوم البطولة الوطنية الـ 12 لجمال الخيل العربية الأصيلة بتنظيم وإشراف مركز الملك عبدالعريز للخيل العربية الأصيلة وتسمتر لمدة 4 أيام.

وافتتحت المنافسات على أرض مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب غرب الرياض بفئة المھرات عمر السنة والمقسمة على أربع مجموعات حيث ظفرت المھرة “أميرة اليمين” لمربط اليمين بلقب المجموعة ” أ “, فيما نالت المھرة “وطن آل زايد” لمربط الزايد المركز الثاني، وحلت ثالثاً المھرة “لورين شالي” لمربط الشالي. وفي المجموعة ” ب ” للمھرات عمر السنة حققت المھرة “لمى سما نجد” لمربط سما نجد المركز الأول ونالت المركز الثاني المھرة “سديم سيلينا” لمربط سيلينا، وحلت ثالثا المھرة “أثير الخالد” لمزرعة الخالد.

وفي المجموعة ” ج ” للمھرات عمر السنة حصلت على المركز الأول المھرة “بشائر عذبة” لمربط عذبة، وجاءت في المركز الثاني المھرة “أوركيد شالي” لمربط شالي، وحلت في المركز الثالث المھرة “ريما آل جاسر” لمربط آل جاسر.

وفي المجموعة “د ” للمھرات عمر السنة حصلت على المركز الأول المھرة “منار الخالدية” لمزرعة الخالد وجاءت في المركز الثاني المھرة “شھد المسك” لمربط المسك، والثالث المھرة “أميرة الھواجر” لمربط آلھناء.

وتعد البطولة التي يشارك بها 450 رأساً من الخيل تعود لـ 248 مالكاً، من أھم البطولات التي تقام في المملكة العربية السعودية بكونھا بطولة مؤھلة للبطولات الدولية, التي يحرص من خلالها الملاك السعوديون على تأھيل خيولهم لبطولات جمال الخيل الدولية, ويتطلع المشاركون في البطولة للوصول لليوم النھائي للبطولة يوم السبت المقبل والذي يقام فيها 6 بطولات نھائية و4 آخرى للخيل سعودية الأصل والمنشأ.