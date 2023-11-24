انطلاق منافسات رفع الأثقال للشباب والرجال والسيدات في دورة الألعاب السعودية

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انطلقت اليوم، منافسات رفع الأثقال للشباب والسيدات والرجال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، حيث تصدر رباع نادي الهدى مرتضى الناصر ترتيب فئة الشباب لوزن 55 كجم، بمجموع 198 كجم، تلاه لاعب النصر عبدالعزيز الكعبي بمجموع 191 كجم، وجاء رباع نادي العمران محمد الوباري في المركز الثالث بمجموع 188 كجم.

وفي منافسات وزن 49 كجم للسيدات، تصدر الترتيب لاعبة نادي النور مارغريتا يلي سيفا بمجموع 133 كجم، تلتها لاعبة نادي الأهلي منيرة عبدالله بمجموع 123 كجم، وفي المركز الثالث حلّت لاعبة نادي السلام ماريه السيهاتي.

وفي منافسات وزن 61 للرجال، حقق لاعبو فريق الترجي صدارة ترتيب المراكز الـ 3 الأولى، فجاء سراج آل سليم في المركز الأول بمجموع 265 كجم، تلاه منصور آل سليم بمجموع 255 كجم، وجاء ليث آل باقر في المركز الثالث بمجموع 248 كجم.