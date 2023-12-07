انعقاد المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي للحديث عن استعداد المنشآت لكأس العالم للأندية 2023م

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عقدت وزارة الرياضة اليوم, المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي للحديث عن استعداد المنشآت لكأس العالم للأندية 2023م، بالإضافة إلى آخر مستجدات البطولة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة.

وأكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي، أن جميع الفرق المشاركة ستسعى للتتوج لأول مرة في هذه البطولة، مشيراً إلى أن العمل الكبير تم بمتابعة صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حيث إن الاستعدادات كبيرة والتنسيق عالي المستوى بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة.

وقال: استقبلت جدة قبل أيام حدثين عالمين كبيرين، أحدهما بطولة الجيل القادم للتنس والآخر بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية، وخلال الأيام القادمة تستعد جدة لاستقبال حدث عالمي كبير وهو كأس العالم للأندية 2023 وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية بالعالم، والبطولة التي نتطلع أن تكون بنسخة استثنائية ومختلفة تماماً وبمشاركة ممثلي القارات”.

من جانبه أشار وكيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة المهندس ثامر باسنبل، إلى ما تم إنجازه في التطوير العام لمدينة الملك عبدالله الرياضية على مساحة تبلغ أكثر من 4470م، وشمل ذلك ( المركز الإعلامي – منطقة الإعلاميين – مناطق دخول اللاعبين )، ويُستهدف الوصول في الحضور الجماهيري إلى مليوني مشجع، ولذلك تم تحديث نظام تذاكر الجماهير، ورفع عدد البوابات الإلكترونية إلى أكثر من 200 بوابة في الملعبين.

وأكد أنه لأول مرة في تاريخ البطولة، سيتم استضافة مقار التدريب للأندية الـ6 من خارج الدولة المستضيفة في مكان واحد، ومن جانب التطورات تم استبدال أكثر من 22726 من كراسي مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وتطوير أنظمة المراقبة، ومن ناحية النقاط الأمنية لدخول الجماهير في مدينة الملك عبدالله الرياضية، تم تطويرها على مساحة تزيد على +2550م، كما تم ترقية الإنارة للملعبين، إضافة إلى ملاعب التدريب، من خلال إضافة 1367 وحدة إنارة، وأكثر من 400 نقطة بث تلفزيوني.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب ، أنه خلال إتاحة التذاكر للجمهور تم بيع جميع التذاكر المطروحة في مدة لا تتجاوز ساعتين، مما يؤكد الشغف الكبير لجمهور كرة القدم، وبلغ عدد المتقدمين لشراء التذاكر 1.5 مليون مشجع، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مناطق الجمهور على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتتسع لأكثر من 12.500 شخص، وتقدم 40 فعالية ترفيهية وعروضاً موسيقية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل التي تتسع لأكثر من 6.500 شخص وتقدم 19 تجربة ترفيهية وعروضًا مختلفة، بالإضافة إلى منطقة البلد التي يمكن للجميع حضورها دون تذاكر.

وأضاف أنه تم التنسيق لأعمال النقل الترددي إلى الملعبين؛ حيث ستبدأ أول رحلة قبل المباراة بأربع ساعات، فيما ستكون آخر رحلات النقل الترددي بعد المباراة بساعتين، وذلك عبر محطتين الأولى بمقابل الردسي مول، والأخرى في مواقف هيفاء مول.