انعقاد ملتقى حول تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة العربية في الرباط

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عُقدت بالعاصمة المغربية اليوم، أعمال الدورة الثالثة لملتقى “منطقة عربية قابلة للنفاذ الرقمي.. تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع “، الذي تنظمه وزارة الانتقال الرقمي المغربية بالتعاون مع بعض شركائها داخل وخارج المغرب، بمشاركة خبراء وباحثين من عدة بلدان.

ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، مناقشة سبل دعم إمكانية الولوج الرقمي في المنطقة العربية، والإدماج الرقمي المتكافئ والعادل للجميع، وتحسين إمكانية الولوج الرقمي، وتقديم المقترحات والمشورة بين الدول العربية وجميع الفاعلين في هذا المجال قصد تمكين جميع الأفراد من استخدام الأدوات والمنصات التطبيقية الرقمية.

ودعا المشاركون في جلسات اليوم إلى الإسهام في بناء إدارة عمومية رقمية ناجعة وفعالة، واقتصاد موجه نحو الابتكار، ومجتمع معرفة يرتكز على التكنولوجيا الرقمية، وتطوير المواهب الرقمية للشباب، وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها.