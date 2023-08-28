انفجارات قوية تهز الخرطوم.. الجيش يقصف موقعين للدعم السريع

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فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، اليوم الأحد، سمع دوي انفجارات قوية هزت جنوب وسط العاصمة.

وأفادت وسائل إعلام، أن الانفجارات كانت جراء غارات جوية لمقاتلات الجيش السوداني على موقعين تابعين لقوات الدعم السريع، حسب ما ذكره الجيش، وفقا للعربية.

وكان الجيش شن هجوماً على مواقع الدعم السريع في مطار الخرطوم الدولي وتخومه.

وقد اندلعت اشتباكات في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم وسلاح المهندسين في أم درمان، مصحوبة بقصف مكثف في عدة اتجاهات سواء بالخرطوم وأم درمان وبحري.