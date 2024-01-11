بأجواء شتوية مميزة فعاليات “حاتمية” تنطلق بحائل

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انطلقت اليوم في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل فعاليات “حاتمية” التي تنظمها أمانة المنطقة على مدى ثلاثة أيام، ضمن نشاطها السياحي الواسع في استقبال أهالي المنطقة وزوارها خلال هذه الأيام التي تشهد فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وضمت فعاليات “حاتمية” التي تعبر عن الكرم الحاتمي والضيافة السعودية، والنعناع الحائلي، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال تتخلها هديا للزوار، بالإضافة إلى الرسم الحي، والخيمة السعودية، والجلسات الشعبية، وعدد من الفقرات التي جسّدت المظاهر الثقافية ، مما جذب العديد من الزوار الفعاليات والاستمتاع بها وسط أحضان حائل الشتوية.

وتحتضن منطقة حائل العديد من المهرجانات والفعاليات السياحية على مدار العام ، حيث تعد وجهة سياحية جاذبة للزوار نظير تمتعها بإمكانات طبيعية وسياحية وتنوع نسبي في تضاريسها ومكوناتها الطبيعية وإرثها الثقافي ومناخها البارد المعتدل، ممّا قدم خيارات سياحية تراثية متنوعة تتيحها منطقة حائل لزوارها الباحثين عن الوِجهات المميزة في المملكة.