بأكثر من 1,3 مليون مقعد على متن 2700 رحلة.. “سار” ترفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع لموسم رمضان

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم رمضان هذا العام 1445 هـ، مؤكدة اكتمال جميع خططها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن لمختلف الوجهات التي يصلها القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشفت عن عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم رمضان عام 1445 هـ، التي تتجاوز الـ 2700 رحلة بزيادة 9% عن الموسم الماضي، وبعدد مقاعد يتجاوز 1.3 مليون مقعد بنسبة ارتفاع تقدر بـ 26%.

وأفادت “سار” بأنه قد تم الانتهاء من جميع الخطط التشغيلية التي اعتمدتها الشركة لموسم رمضان هذا العام، مؤكدة التزام الشركة بالتنسيق مع شركاء النجاح بتوفير الخدمات والإمكانات التي تسهم في تسهيل أداء ضيوف بيت الله الحرام لمناسك العمرة بيسر وسهولة، ويأتي ذلك ضمن حرص القيادة الرشيدة على تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن خطتها التشغيلية لموسم رمضان 1445 هـ ستشهد زيادة في القدرة والطاقة الاستيعابية في جميع النطاقات الممكنة من كوادر ورحلات ، إضافة إلى تنظيم الجدول الزمني بما يتناسب مع أوقات الصلوات في الحرمين الشريفين ، مؤكدة أنها ستضاعف أعداد الموظفين من مقدمي الخدمة في المحطات.