بأكثر من 66 ألف زائر للجناح.. “الداخلية” تختتم مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 بدبي

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حظي جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بزيارة (66,307) زوار في (5) أيام، وشهد اليوم الختامي (16,802) زائر، تعرفوا على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار في المملكة.

وشاركت وزارة الداخلية في المعرض بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، والهيئة العامة للنقل، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بهدف إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل رؤية المملكة 2030م.

وشملت محاور المشاركة أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.