باحث اجتماعي: عرض نماذج المخدرات بشكل صريح في المعارض قد يجذب المراهقين (فيديو)

قال حمد بن مشخص الباحث الاجتماعي خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “من السعودية” إن عرض نماذج من المواد المخدرة بشكل واضح وصريح في المعارض أو على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى في شاشات البرامج التلفزيونية أمر خطير، قد يجذب المراهقين الذين دون العشرين سنة، ويدفعهم إلى تجربته.

وأضاف أنه من الخطأ أن تقوم حملات التوعية من المخدرات أو التدخين مصحوبة بصور لأشخاص يدخنون، أو يتعاطون هذه المواد، من الحشيش وغيرها، لأنها تكون سلبية، وتأتي بنتائج غير متوقعة وسلوكيات خاطئة.

وناشد القائمين على المعارض التوعوية أن يتم إيقاف عرض هذه المواد المخدرة على المراهقين، لأنها فئة حساسة ومن مواصفاتها حب التجربة والإثارة، موضحا أنه من المستحيل أن يتم إحصاء كل أنواع المخدرات في معرض واحد.