باحث سياسي⁩: العالم يرى الفرق بين المواقف الصينية الروسية والموقف الأمريكي بشأن الأزمة في غزة لأننا في عصر يمكنك أن تشاهد ما يحدث لحظة بلحظة

أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور “رونالد بيجاموف”، أن العالم يرى الفرق بين المواقف الصينية والروسية والمواقف الأمريكية من حرب غزة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن الموقف الروسي كان واضحا منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وأوضح أن روسيا دعت إلى وقف كافة الأعمال العسكرية في غزة، إضافة إلى منع استهداف المدنيين من كلا الطرفين.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي من حرب غزة كان داعما وبقوة لإسرائيل في عملياتها في قطاع غزة، على عكس كلا من الموقف الروسي والصيني.