باحث في التاريخ السعودي: كان لـ “عبيد بن ثعلبة” رؤية بعيدة المدى عن أهمية موقع حجر اليمامة وثروتها الطبيعية

قال “راشد بن عساكر” الباحث في التاريخ السعودي، إن “عبيد بن ثعلبة” كانت لديه رؤية بعيدة المدى عن أهمية موقع حجر اليمامة ومدى احتفاء هذه المنطقة بالثروات الطبيعية الهائلة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أن قبيلة بني حنيفة كانت تدرك منذ اليوم الأول الذي سكنت فيه هذه المدينة الأهمية الجغرافية التي تتمتع بها هذه المنطقة.

وأوضح أن هناك عدة قبائل كانت تأتي من الشرق إلى الغرب، لكنهم لم يدركوا قيمة هذه المنطقة الجغرافية.

وأشار إلى أن عدة قبائل عرضوا على “عبيد بن ثعلبة”، المكوث معه ومشاركته في حجر اليمامة، لكنه قال “لا يسكن هذه المنطقة إلا من هو من صلبي”.