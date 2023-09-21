باحث في الشأن الأمريكي: حديث الأمير محمد بن سلمان حول إمكانية امتلاك السلاح النووي هدفه الحفاظ على التوازن إذا امتلكته دولة أخرى

أكد الباحث في الشأن الأمريكي “أحمد الحنطي” على أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول امتلاك السلاح النووي هدفه الحفاظ على التوازن إذا ما امتلكته دولة أخرى في المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتحقيق التوازن من ناحية القوى والتأثير في المنطقة.

وبين أن الهدف وراء الحديث عن امتلاك سلاح نووي، هو التأكيد للإدارة الأمريكية على أنه لا يجب أن تمتلك أي دولة هذا السلاح في المنطقة، إلا بعد امتلاك السعودية له.