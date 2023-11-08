باحث في العلاقات الدولية: الحكومتان البريطانية والأمريكية تطالبان بهدنة في حرب غزة لإدخال المساعدات

أكد الباحث في العلاقات الدولية “أحمد عجاج”، أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية تريدان وتطالبان حكومة نتنياهو بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات والوصول إلى اتفاق بشأن الرهائن.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الموقف الغربي بدأ يتغير كثيرا لصالح القضية الفلسطينية، بشكل مختلف عما كان عليه في السابق، بسبب المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ترفض بشكل قاطع تنفيذ أي هدنة إنسانية لأنها تعتبر أن الاتفاق حول أي هدنة هي خسارة لها ومكسب لحماس.