باكستان تحث مجلس الأمن الدولي على ضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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حثت باكستان مجلس الأمن الدولي على اتخاذ خطوات مناسبة لضمان التنفيذ نصاً وروحاً لقراره رقم (2728) الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم, في كلمته أمام الجمعية العامة إنه وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الإسلامية في الرياض، يتعين على المجلس المؤلف من 15 عضواً فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل وتحميلها مسؤولية جرائمها ضد إسرائيل.

وأكد وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم دعم باكستان الثابت لقبول فلسطين كدولة مستقلة وكاملة العضوية في الأمم المتحدة، قائلا: إن هذه الخطوة ستجعل من الدولة الفلسطينية واقعاً سياسياً وحتمياً.