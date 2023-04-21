بالفيديو.. الدكتور زهير فايز يشرح تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات ساكنيها

كشف الدكتور، زهير فايز، تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات السكان، مشيرًا إلى أن لديها تأثيرًا قويًا على ساكنيها.

وقال زهير فايز في تصريحات لبرنامج الليوان المذاع على شاشة روتانا: “من المؤكد أن تصميم المباني لها تأثير على السكان، وعلى سبيل المثال، عند رؤية المنازل التي تبنى الآن بغرض البيع، تلاحظ وجود فتحات ولكن لا يتم استخدامها وتكون مظلمة دائمًا”.

وأضاف: “عندنا 365 يومًا تكون الشمس ساطعة، ونشعل الأضواء في الصباح، وبالنسبة لي الإضاءة الطبيعية مادة من مواد البناء بدون مقابل وهذا جمالها، وتعطي شراحة وجمال للمكان كما أنها تزيد الإنتاج”.

الدكتور زهير فايز يشرح تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات ساكنيها #زهير_فايز_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/qhK04WmTYJ — الليوان (@almodifershow) April 20, 2023

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