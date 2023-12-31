بالفيديو: ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن

وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 19، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة “x”.