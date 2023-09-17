بالفيديو.. حادث يودي بحياة عناصر إنقاذ يونانية في ليبيا

المناطق_وكالات

أشارت مصادر ليبية إلى وقوع حادث سير قاتل، أدى لوفاة 4 من عمال الإنقاذ اليونانيين، الذين جاءوا لتسلم مهام عملهم في عمليات الإنقاذ العالمية لمدينة درنة.

وقال المصدر أن حادث سير أليم أدى لمقتلهم، حيث كانوا قد وصلوا إلى البلاد قبل ساعات قليلة عبر مطار بنينا.

كما أشار المصدر إلى أن عناصر الفريق التركي للإنقاذ بخير، على عكس ما انتشر في بادئ الأمر.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي احتراق حافلة بالكامل، قيل إنها كانت تقل عناصر من فريق الإنقاذ اليوناني.