بايدن: الطريق لن يكون سهلاً أمام أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

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أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن السبت أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي (الناتو).

وقال بايدن “ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر” انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.

ووصف بايدن إرسال مجموعة أولى من الرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروس بأنه “غير مسؤول بالكامل”.

وهذه الخطوة ثمرة اتفاق اعلن في مارس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الذي وضع اراضي بلاده في تصرف روسيا لمهاجمة اوكرانيا.

وتأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد حلف شمال الاطلسي لعقد قمته السنوية في فيلينوس بليتوانيا يومي 11 و12 يوليو.

واوضح الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة انه لن تتم دعوة اوكرانيا للانضمام الى الحلف خلال القمة، مع تأكيده ان كييف ستصبح “عضوا في الحلف في وقت معين”.

لكن الحلف يأمل رغم ذلك في عقد أول اجتماع لمجلس الاطلسي واوكرانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.