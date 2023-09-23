بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح كوفيد

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تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من اللقاح المحدث لكوفيد-19 إضافة إلى اللقاح السنوي للإنفلونزا، وفق ما أفاد طبيبه.

وقال كيفن أوكونور الطبيب الشخصي لبايدن إن الرئيس الأمريكي يأمل أن يحذو الآخرون حذوه.

وأعطى المسؤولون الصحيون الأمريكيون الأسبوع الماضي موافقتهم لشركتي فايزر وموديرنا على انتاج نسخ محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد والقادرة على التكيف بشكل أفضل مع متحورات الفيروس المنتشرة حاليا.

كما أوصى المسؤولون بأن يتلقى جميع الأمريكيين الذين بلغوا 60 عاما أو أكثر اللقاح المضاد للفيروس المخلوي التنفسي “آر سي في”.