بايدن يسعى للحصول على تمويل لتطوير لقاح “ضروري” لكورونا وسط تزايد الإصابات

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يخطط لطلب المزيد من التمويل من “الكونغرس”، لتطوير لقاح جديد لفيروس “كورونا” المستجد.

وصرح للصحفيين، أمس الجمعة، خلال قضائه إجازة في منطقة بحيرة تاهو: “لقد وقعت هذا الصباح على اقتراح يتعين علينا أن نقدمه إلى الكونغرس، طلبا للحصول على تمويل إضافي للقاح جديد ضروري وفعال”.

وأضاف أنه “من المرجح أن يوصى الجميع بالحصول على اللقاح الجديد، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا عليه من قبل أم لا”.

ويأتي إعلان بايدن، في الوقت الذي أدى فيه الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) في بعض المناطق، إلى عودة بعض الكيانات في الولايات المتحدة إلى ارتداء الكمامات الطبية، فضلا عن ارتفاع معدلات الدخول إلى المستشفى بسبب “كورونا”، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويجري بالفعل تطوير لقاحات جديدة تحتوي على نسخة من سلالة المتحور “أوميكرون إكس بي بي.1.5″، بواسطة شركات “فايزر” و”نوفافاكس” و”موديرنا”، ورغم ذلك، فإنه من المرجح أن يتطلب تحور الفيروس المستمر إلى تطوير لقاحات محدثة.

يشار إلى أن طلب التمويل التكميلي الذي قدمته إدارة جو بايدن للكونغرس، لبدء العام المالي الجديد، لم يشمل لقاحات مضادة لـ (كوفيد-19)، وإنما طلب البيت الأبيض بدلا من ذلك ما يقرب من 40 مليار دولار لتقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، والصناديق الفيدرالية لمواجهة الكوارث، والتغير المناخي، وأولويات الحدود.

وفي الخريف الماضي، طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونغرس أكثر من 9 مليارات دولار لمكافحة فيروس “كورونا”، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.