بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع هاري كين لمدة 4 مواسم

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم /السبت/ تعاقده مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، لمدة 4 مواسم، أي حتى 2027.

ونشر النادى البافاري – عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) – بالعربي فيديو لتقديم هاري كين، الذي سيلعب بقميص يحمل رقم 9، وفيديو آخر يتحديث خلاله هارى كين قائلا “مرحبًا جماهير البايرن، متحمس للغاية أنني هنا لا أطيق الانتظار حتى أبدأ العمل، هيا بنا …مستعدون؟”.

ونشر النادى البافاري فيديو آخر بعنوان (كين لا يعرف معنى الراحة)، يظهر خلاله هاري كين أثناء دخوله للملعب للمشاركة فى تدريبات فريقه الجديد اليوم.