بايرن ميونيخ يخطر برشلونة بقيمة عرض ضم أراوخو

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كشفت تقارير إسبانية أن بايرن ميونخ أبلغ برشلونة، عبر وسطاء، نيته اتخاذ إجراءات في الصيف المقبل من أجل ضم الأوروغوياني رونالدو أراوخو، وأن النادي البافاري حدد قيمة الصفقة من أجل ضم ابن الـ25 عاماً.

بحسب صحيفة “ماركا” فإن النادي الألماني أخطر الإدارة الرياضية في برشلونة باستعداده لدفع 100 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي الأوروغوياني. ورغم أن العرض ليس رسمياً حتى الآن، إلا أن بايرن ميونيخ قرر أن يرسله عبر وسيط لكي يتمكن برشلونة من دراسته وحسم إمكانية بيع اللاعب.

من جهته أبدى برشلونة مراراً تمسكه باللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2026، حيث يعتبره جزءاً أساسياً في خططه المستقبلية، وكشفت “ماركا” أن النادي الكتالوني عرض عليه التمديد حتى 2029، لكنه لم يتلق رداً من اللاعب.

وأبدى اللاعب أنه ليس لديه نية للرحيل عن الفريق، وقال في تصريحات بعد الفوز على نابولي: “يعلم الجميع أنني سعيد جداً هنا في برشلونة وممتن جداً لتشافي”.