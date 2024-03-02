بايرن يتعثر بالتعادل أمام فرايبورج

المناطق_رويترز

سجَّل فريق فرايبورج الأول لكرة القدم هدفًا قبل النهاية، ليفرض التعادل 2ـ2 على ضيفه بايرن ميونيخ في افتتاح منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الألماني، الجمعة.

وأهدر فريق المدرب توماس توخيل، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطةً في المركز الثاني، فرصة تقليص الفارق مع باير ليفركوزن، متصدر ترتيب «البوندسليجا» برصيد 61 نقطةً، الذي يواجه كولن، الأحد.

من جهته، رفع فرايبورج رصيده إلى 30 نقطةً في المركز التاسع.

وافتتح كريستيان جونتر التسجيل لفرايبورج بعد 12 دقيقةً فقط من بداية اللقاء، لكنَّ الفرنسي ماتيس تيل عدَّل النتيجة لبايرن في الدقيقة 35 بتسديدةٍ قويةٍ من يسار منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

ووضع جمال موسيالا الفريق البافاري في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد مجهودٍ فردي مميَّزٍ حيث راوغ الدفاع، وسدَّد من مدى قريب في الشباك.



وقبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك لوكاس هولر التعادل لفرايبورج بتسديدةٍ رائعةٍ من داخل منطقة الجزاء، استقرَّت في الزاوية البعيدة لمانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ.