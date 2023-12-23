باير ليفركوزن يرفض رحيل لاعبيه في الشتاء

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استبعد سيمون رولفس، المدير الرياضي، لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، السماح للاعبين بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط التقارير التي تفيد بأن بايرن ميونخ، مهتم بضم المدافع الألماني جوناثان تاه.

وقال رولفيس في تقرير نشرته مجلة “كيكر” الألمانية، السبت: «الكل سيبقى، لن نسمح لأي لاعب للرحيل في الشتاء».

ولم يخسر باير ليفركوزن في أي مباراة هذا الموسم، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني «بوندسليجا»، بفارق أربع نقاط أمام بايرن، الذي لديه مباراة مؤجلة.

ولم يفز ليفركوزن من قبل بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذكرت “كيكر” أن السماح برحيل تاه سيكون انتحار رياضي.

ويبحث بايرن ميونخ عن مدافع جديد لأن الفريق ضعيف في هذا المركز، خاصة وأن الثنائي الكوري الجنوبي كيم مين جاي والمغربي نصير مزراوي يعتزمان اللعب في كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا، على الترتيب، وتبدأ البطولتان في منتصف يناير المقبل.

وأشارت صحيفة “بيلد” إلى اهتمام بايرن المزعوم بضم تاه، الذي وفقا لـ«كيكر» لديه شرط جزائي، في الصيف المقبل.