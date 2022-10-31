بتجارب بناء السيناريوهات الخيالية.. “ونتروندرلاند” تعزز قدرات الأطفال ونشاطهم الاجتماعي

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تتيح منطقة “ونتروندرلاند” في موسم الرياض 2022 تجارب فريدة من نوعها للأطفال لا تتوقف عند تنويع ألعابهم، بل تتعمق إلى تغذيتهم الشعورية من خلال بناء السيناريوهات الخيالية التي تعتني بتعزيز قدراتهم وزيادة وعيهم تجاه الأنشطة الاجتماعية وخوض التجارب.

وتستهدف التجارب الأطفال من عمر 3 أعوام فأكثر، مستندةً إلى ممارسات عالمية تركز على إثراء الأطفال وترسيخ قدراتهم من خلال سيناريوهات توظف حواسهم وتعزز ثقتهم بالنفس.

وتمر التجارب بعدد من المراحل التي تركز على تطوير إحساسالطفل، وخلق أجواء تضاعف سعادته وتحفزه على التفاعل والتفكير بإيجابية من خلال طرح الحلول، وأساليب التفكير الصحيحة والسليمة خلال المواقف الحياتية بطريقة ترفيهية مبتكرة.

وتتواءم تجارب ونتر وندرلاند للأطفال مع العديد من الأنشطة التي تقود الطفل نحو استكشاف المغامرات المتنوعة من خلال اللعب والترفيه، كما توازن بين تلبية حاجة الطفل معرفيًّا وإدراكيًّا بوسائل حديثة تحفز الطفل وتكفل مواصلة تحفيزه وانطلاقه في خوض التجارب بفعالية.

ويتاح للزوار الاستفادة من التجربة عبر الوصول إلى المنطقة وخوض التجارب ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع، وتتوافر التذاكر عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/zones/winter-wonderland/.