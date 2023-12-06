بتكلفة مليار و300 مليون ريال.. تنفيذ مشاريع خدمية لبلديات سراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب

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وقف أمين منطقة عسير المهندس عبد الله الجالي أمس على مشاريع بلديات في محافظات سراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب بقيمة اجمالية أكثر مليار و300 مليون ريال.

وأكد أمين عسير خلال زيارته التفقدية لبلديات سراة عبيدة والحرجة وظهران أن المشاريع التي يتم تنفيذها جميعها بمتابعه دقيقة جدا من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و سوف تحدث نقلة نوعية في جودة الحياة ومستهدفاتنا التنموية والاقتصادية والسياحية وأشار أن المنطقة كانت تعاني سابقا من قلة استقطاب المستثمرين وحاليا نستقبل اعداد كبيرة من المستثمرين من أهالي المنطقة ومن خارجها إلى ذلك أوضح الجالي خلال وقوفه علي مشروع طريق الحزام وحديقه محيليه الشرقيه وساحة مخطط الربوه في سراة عبيدة أن إجمالي المشاريع المعتمدة في المحفظة الخمسيه تبلغ قيمتها 800 مليون ريال ويجري تنفيذ حاليا مشاريع بقيمة 150مليون ريال وأكد خلال وقوفة على مشاريع بلدية الحرجة و التي يجري العمل عليها في الميدان أن قيمة تلك المشاريع تبلغ 65 مليون ريال ومجموع ما تم رصده في المحفظة 250مليون.

من جهة ثانية وقف أمين عسير على مشاريع بلدية ظهران الجنوب تتمثل في مطل البلدية وحديقة والجنادرية وساحة الورود وحديقة الرحيب وحديقة السلام الجدير ذكره أنه يجري العمل على تنفيذ 54مشروع بقيمة اجمالية 145مليون ريال.