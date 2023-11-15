بتوجيه أمير القصيم .. مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة يعقد اجتماعاً لتحديد أبرز احتياجات أهالي أبانات

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عقد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد السباعي، اجتماعاً مع مسؤولي الفرع، لتحديد ودراسة أبرز احتياجات أهالي محافظة أبانات، بعد الموافقة على رفع مستواها من مركز إلى محافظة، بحضور مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالقصيم محمد النهابي، والمدير الإقليمي لفروع بنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحربي.

وأكد السباعي، أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، للبحث في الإمكانات التي يقدمها الفرع من المبــادرات والمشــاريع والبرامج الــتي تسهم في رفع كفاءة وإنتاجية الاقتصاد والتنمية المستدامة والعيش الكريم للمستفيدين في محافظة أبانات، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق احتياجات المحافظة في مجال تنمية سوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومجال الخدمات الاجتماعية.

وبين أنه نوقش خلال الاجتماع تحفيز الجهات المُوظفة لتطوير بيئات موائِمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيئة المناسبة لهم وتحسين المداخل والمخارج التي تخدم أصحاب الهمم في المقرات والمتاجر، والعمل على ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة دعم وعناية ورعاية سمو أمير منطقة القصيم لبرامج ومبادرات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وتوجيهاته الكريمة بتذليل كل العقبات التي تقف أمام تطوير محافظة أبانات.