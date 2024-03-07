بثلاثية.. الرائد يسجل فوزه الثاني تاريخياً على النصر

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فاجأ الرائد مضيفه النصر بالفوز عليه 1 – 3 ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي لتكون الثلاثية هي الأولى من الفريق الأحمر والأسود على منافسه الأصفر.

وتقدم الرائد في الدقيقة 18 عن طريق المغربي كريم بركاوي ليعدل أيمن يحيى النتيجة في منتصف الشوط الأول، إلا أن المغربي محمد فوزير كتب تقدما جديدا للرائد مع مطلع الشوط الثاني قبل أن يحسم الجزائري أمير سعيود الثلاثية مع اقتراب النهاية لتكون الخسارة هي الرابعة للنصر في الموسم والتعثر الثالث تواليا في جميع المسابقات بعد التعادل مع الحزم 4 – 4 والخسارة من العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 1 – صفر.

ويعد هذا الفوز هو الثاني في تاريخ الرائد منذ انطلاق حقبة “المحترفين” إذ تواجها في الدوري 32 مرة فاز النصر 25 وتعادلا 5 مرات.

وكان أول فوز للرائد على النصر في إياب موسم 2015 – 2016 حينها تقدم الرائد بهدفي الغيني إسماعيل بانغورا وجفين البيشي ليقلص البولندي أدريان ميرزفسكي النتيجة دون جدوى.