بثلاثية نظيفة.. أخضر الناشئين يتجاوز الصين ويتصدر مجموعته

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حقق المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، انتصاره الثالث أمام نظيره الصيني بنتيجة 3-0، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا على ملعب تشونبوري.

وجاءت الأهداف أولاً عن طريق اللاعب محمد المولد عند الدقيقة 45، فيما أضاف اللاعب نواف البشري الهدف الثاني عند الدقيقة 78، وعند الدقيقة 90+2 سجل اللاعب عمار اليهيبي ثالث الأهداف.

وبهذه النتيجة تصدر الأخضر المجموعة الثالثة بتسع نقاط، فيما حل المنتخب الأسترالي ثانياً برصيد 6 نقاط، وبقيت الصين في المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن طاجيكستان الذي يأتي أخيراً.

ويلاقي المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة التي تضم اليابان وأوزباكستان والهند وفيتنام.