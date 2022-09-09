بث مباشر.. مباراة الرائد والاتحاد

المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة الرائد والاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-23.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الرائد والاتحاد، بمجرد انطلاقها.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة بريدة، مباراة الرائد ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 بالدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز السادس بعدما حصد 4 نقاط من أول جولتين، فيما يحتل الرائد المرتبة الثامنة برصيد 3 نقاط.

العميد يحل ضيفا على الرائد باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويطمح كل فريق لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي عبر الخروج من المباراة بالنقاط كاملة.

وبدأ الاتحاد موسمه الجديد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بتحقيق الانتصار على مُضيفه العدالة (0-3) في الجولة الأولى واكتفى في الجولة الثانية بالتعادل السلبي في مواجهته مع الاتفاق.

بينما استهل الرائد موسمه بالخسارة (1-2) أمام أبها في الجولة الأولى، لكنه تعافى سريعًا وحقق الفوز بنتيجة (1-0) على الوحدة في الجولة الثانية.