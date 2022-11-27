بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا بكأس العالم 2022، بث مباشر، ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

بث مباشر مباراة المغرب وبلجيكا بكأس العالم 2022

ويقدم موقع “المناطق” رابك بث مباشر لمباراة المغرب وبلجيكا بكأس العالم 2022، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل بداية المباراة بدقائق لمشاهدتها والاستمتاع بكافة بمجريات المباراة.

ويحتضن ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة المغرب وبلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم ضمن مباريات المجموعة السادسة.

المغرب يبحث عن التأهل

ويدخل المنتخب المغربي المباراة وعينه على الثلاث نقاط أو نقطة التعادل، وعدم الخسارة لعدم فقدان الأمل في التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام وصيف النسخة الماضية المنتخب الكرواتي بدون أهداف.

بلجيكا لحسم التأهل نهائيا

وبينما يدخل المنتخب البلجيكي المباراة، من أجل حسم بطاقة التأهل قبل مباراة كرواتيا في الجولة الثالثة، ونجح في تحقيق فوزا صعبا للغاية على كندا في الجولة الافتتاحية بمونديال كأس العالم.

ترتيب المجموعة السادسة

ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الأول بترتيب المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، ويتقاسم المغرب وكرواتيا الوصافة وبرصيد كل منتخب نفطة وحيدة بعد التعادل مع المنتخبين معا، ويحتل المنتخب الكندي المركز الأخير بدون نقاط.

تاريخ مواجهات المنتخبين

وسبق أن لعبا المنتخب المغربي والبليجكي بنهائيات كأس العالم في مناسبة واحدة فقط، حيث سقط المنتخب المغربي بهدف نظيف أمام بلجكيا بنهائيات كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة المغرب وبلجيكا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب وبلجيكا عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الـ4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب وبلجيكا عبر مجموعات قنوات بي إن سبورتس الرياضية وقنوات الكأس الرياضية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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