بحضور أمير الحدود الشمالية.. إغلاق جميع الوحدات السكنية بعدد 198 في حفل “جود”

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، حفل جود منطقة الحدود الشمالية مساء السبت، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة ، وجمع من المسؤولين وكبار المانحين بالمنطقة.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن شكره لرجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة، لدعمهم الذي أثمر عن إغلاق جميع الوحدات السكنية بعدد 198 وحدة سكنية في المنطقة للأسر المحتاجة في منطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري كونها أول منطقة على مستوى المملكة تحقق أهداف الحملة.

وشهد الحفل عرضًا مرئيًا عن منصة جود الإسكان، وعرضًا تعريفيًا عن حملة جود المناطق، ثم فتح باب التبرعات ليصل إجمالي التبرعات إلى أكثر من 29 مليون ريال.

يذكر أن منصة جود الإسكان من خلال حملتها “جود المناطق” تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي، حيث حققت المبادرات الإنسانية التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود، أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.