بدءاً من اليوم.. المرور يرصد مخالفة «عدم وجود تأمين للمركبة» إلكترونياً

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اعتباراً من اليوم (الأحد) الموافق 1/‏‏ 10/‏‏ 2023، تبدأ الإدارة العامة للمرور بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونياً.

وأوضحت إدارة المرور، أن الرصد الآلي للمخالفة سيتم تطبيقه على جميع المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة، فيما ترصد المخالفة مرة كل 15 يوماً في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.

وحددت آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة عبر 5 خطوات، تشمل: الدخول لحساب المستفيد في منصة «أبشر»، ثم الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبات، يليها خطوة تتضمن تعبئة الحقول المطلوبة وتتضمن رقم الهوية، ورقم اللوحة، والرمز المرئي، وأخيراً سيتم عرض صلاحية التأمين.

يذكر، أن التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/‏‏115)، نصت على أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى.

ونبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.