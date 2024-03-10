بدء تقديم الخريجات على الوظائف التعليمية الجديدة

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تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من اليوم (الأحد) في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج حركة النقل الخارجية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1445هـ ؛التي أعلنتها الوزارة الخميس الماضي.

وحددت الوزارة، خمسة أيام لاستقبال اعتراض شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، وذلك عبر حساباتهم في نظام (نور) الإلكتروني مع تقديم ما يثبت اعتراضهم على أن ينتهي الاعتراض بنهاية دوام يوم الخميس القادم.

يذكر أن الحركة شملت نقل 19,728 معلماً ومعلمة في التخصصات التعليمية كافة، إذ تم نقل 76% على الرغبة الأولى، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمنقولين من الرغبة الأولى حتى الخامسة 91%.

من جهة أخرى، تبدأ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، غداً (الإثنين)، استقبال طلبات الخريجات الجامعيات للتقديم على الوظائف التعليمية الجديدة؛ التي أعلنتها الوزارة أخيراً، البالغ عددها 12,519 وظيفة للرجال والنساء، بعد أن بدأت المنصة في استقبال طلبات الخريجين من (الثلاثاء) الماضي.