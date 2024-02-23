بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 7,228 مستفيدًا خلال شهر يناير الماضي

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قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 7,228 مستفيدًا خلال شهر يناير 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 3.180 مريضًا، وعيادة الباطنية 1.401 مستفيد، وعيادة الأطفال 1.350 طفلًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 594 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 678 حالة، وقسم التوليد 25 حالة.

وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 1.941 فحصًا مخبريًا، واستفاد من قسم الأشعة 612 فردًا، والصيدلية 6.739 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 25 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 314 مستفيدًا، والملاحظة 2.062 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 47 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.