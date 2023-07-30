برئاسة وزير المالية.. مجلس إدارة تقييم يعقد اجتماعه الأربعون

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عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” اجتماعه الأربعون،برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبداللهالجدعان.

وقد اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات، واستعرض خلال الاجتماع أداء الهيئة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣م، ونتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابعة،كما وافق على اللائحة التنفيذية لنـظام المقيّمين المعتمدين، وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، والقواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وتشكيل لجنة القيد، وإضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمةضمن فروع التقييم المعتمدة لدى الهيئة (تقييم العقارات ، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، تقييم أضرار المركبات).